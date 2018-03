John Newman ha vuelto con “Fire In Me”

Tres años. Sí, sí. Tres largos años han pasado desde que John Newman sacara su segundo álbum Revolve hasta hoy. Fire In Me ya es oficial.

Pasa nosotros han sido tres años bastante largos sin saber nada de él, pero para el británico han sido más años bastante difíciles tras haber pasado por una dura enfermedad.

Tras estrenar su último álbum volvía a recaer en un tumor cerebral del que había sido intervenido hacía unos años. Esto hacía del 2016 un año complicado para él, pero ni siquiera esto le haría dejar la música de lado.

“Nada va a hacer que deje de hacer el trabajo que más amo, hacer música. El diagnóstico es bueno y hay personas en situaciones mucho peores a la mía”, contaba para medios ese mismo año, en el que se unía a Calvin Harris para hacer un nuevo tema que lanzaría independiente a sus trabajos anteriores y sin futuro de incluir en ningún disco: Olé.

Ahora ya bien entrados en 2018, Newman nos sorprendía hace un par de semanas con un anuncio de lo más especial para todos: Fire In Me sería su próximo single y vería la luz a principio de marzo.

Mientras tanto, ha dedicado estas últimas semanas a hacer recapitulación de todos sus logros dentro del mundo de la música en forma de recordatorio de todo lo que ha vivido en esta, dando así paso a esta nueva etapa en la que nos presenta Fire In Me.

Un tema que ya tiene videoclip y que nos recuerda a temas como Love Me Again con el que debutó y otros temas de su primer álbum Tribute. Un videoclip que refleja la lucha que ha tenido durante estos últimos años en los que combatían su enfermedad y todo lo que se le viniera encima pero ¡Eh! Que a John Newman no hay nada que le pare.