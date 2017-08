John Maus anuncia su primer disco en seis años

John Maus está de vuelta con su primer álbum en seis años, Screen Memories, que saldrá a la venta el 27 de octubre y que nos presenta con el single The Combine.

Además, por si no fueran suficientes buenas noticias, ha anunciado una inmensa gira que le llevará a dos ciudades de nuestro país, Madrid y Barcelona, los días 3 (Café La Palma) y 4 (Festival Cønjuntø Vacíø #5) de noviembre, respectivamente.

Estamos ante su primer trabajo en seis años y el cuarto de su discografía. The Combine, primer adelanto, se presenta como la música de una calma pre-apocalíptica, y ya puedes escucharla al comienzo de esta noticia.

Pero, ¿dónde ha estado el bueno de John Maus estos seis años? Después del éxito de We Must Become The Pitiless Censors Of Ourselves y girar presentándolo por todo el mundo, John decidió recluirse en sus actividades académicas, y pasar un tiempo en la sombra. Años más tarde, después de terminar su doctorado en filosofía política comenzó otra vez de nuevo: construyó sus propios sintetizadores modulares hasta encontrar un instrumento capaz de continuar su camino.

Screen Memories fue escrito y grabado por el propio Maus en su casa de Minnesota, conocida como la Funny Farm; un lugar tranquilo y solitario en lo más profundo de América. El paisaje es tan majestuoso como austero y, inevitablemente, tanto las bajas temperaturas de invierno como el zumbido de las avispas en verano, son sensaciones impresas en este álbum.

Muy pronto lo descubriremos al completo.