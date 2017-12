John Lydon se postula para representar a Irlanda en Eurovisión

Según apuntan varios medios británicos, el que fuera en su día líder de los Sex Pistols y más tarde de Public Image Ltd., es uno de los candidatos para participar en el popular concurso musical que se celebra cada año. John Lydon, icono del punk británico, sería el representante de Irlanda en la próxima edición del formato.

Al parecer, Lydon habría escrito junto a Niall Mooney Please To Meet You, un tema de country punk con el que participaría en la competición Eurosong de RTE. De ésta sale el elegido para viajar representando al país norteño a la gala final de Eurovisión. El manager del propio cantante, John Rambo Stevens, ha confirmado que Lydon participará si aceptan la canción.

Mooney ha opinado sobre la colaboración: “RTE nos pidió que encontráramos cantantes acostumbrados a actuar ante grandes audiencias, una canción pegadiza y, sobre todo, algo inesperado que no se haya hecho nunca antes en Eurovisión.”

Además en su cuenta de Twitter ha comentado por qué es el indicado para representar a Irlanda: “hijo de padres irlandeses viviendo en Londres durante los mayores problemas. No se me ocurre nadie más relevante para enviar desde Irlanda considerando dónde está el mundo ahora.”

La nueva edición del festival de canciones se celebrará el próximo mayo en Lisboa, con lo que habrá que esperar un tiempo para ver si John Lydon aparece en escena.