John Hiatt y Steve Earle iluminarán el Huercasa Country, el verdadero festival alternativo de España

Despues de que puntuales figuras icónicas de la música de raíces como The Jayhawks o Emmylou Harris desfilaran por sus escenarios, el Huercasa Country Festival ha decidido redoblar su apuesta este año (6, 7 y 8 de julio) no sólo con una de sus propuestas más interesantes sino, directamente, con uno de los certámenes musicales más atractivos del verano en nuestro país. Nacido en 2014, en esta edición dos figuras de primerísimo nivel del género ejercerán de cabezas de cartel: Steve Earle & The Dukes y John Hiatt & The Goners. Donde otros tiran de chequera y de fichajes mediáticos y complacientes, este festival, con mucho menos presupuesto que buen gusto, prefiere rendir merecida pleitesía a infravaloradas instituciones del country-rock y sondear el underground a la caza de bandas o solistas de talento y proyección.

Con este planteamiento tan audaz se erige así en una de las ofertas más estimulantes para cualquier fan de estas citas. Lógicamente, esos entornos tan masificados y corporativos que distinguen los macrofestivales tan en boga en la actualidad brillarán por su ausencia en el campo de fútbol de Las Delicias, ubicado en la localidad segoviana de Riaza, espacio donde se celebrarán los conciertos . Ni mareantes aglomeraciones ni elitistas franjas de público delante de los escenarios para que todo aquel que pague un abono cifrado en la mitad de su nómina pueda ver a una distancia razonable a su artista favorito. El evento que nos ocupa se distingue por su ambiente relajado y familiar, con incluso zonas habilitadas para el ocio infantil, además de por la reivindicación del universo rural y de la comida sana, en consonancia con los valores de la empresa que lo impulsa, Huercasa.

No deja de ser curioso, en fin, que un estilo tan asociado a lo conservador y reaccionario como el country depare en nuestro territorio un acontecimiento de espíritu tan libre, insobornable y original. A continuación, unos breves apuntes de los protagonistas de esta quinta edición del Huercasa Country Festival, el verdadero festival alternativo de España:

John Hiatt & The Goners: Haciendo deliciosos equilibrismos entre blues, rock y country, este veterano músico estadounidense ha forjado desde comienzos de los 70’s una de las discografías más sólidas e imperecederas de la música americana. Con discos emblemáticos como Bring The Family o maravillas más en la penumbra a rescatar como Perfectly Good Guitar o The Tiki Bar Is Open, Hiatt, incidirá especialmente durante la actuación en su legendario Slow Turning, con motivo de su 30º aniversario. Sonny Landreth, guitarrista de blues de culto y habitual colaborador de Hiatt en el pasado, también será de la partida.

Steve Earle & The Dukes: Es bastante probable que nadie haya conciliado country y rock con más garra y talento que él. Enfocado en los últimos años también hacia la actuación y la escritura, con resultados más que notables, el estadounidense nacido en Virginia lleva más de treinta años labrando una de las trayectorias más inspiradas y eclécticas del género. Ideológicamente combativo, y amante de las causas perdidas, sus textos a menudo reivindican figuras o colectivos marginales, y ha sabido inyectar esa crudeza y vocación antisistema a sus composiciones como nadie. Discos como Guitar Town o El Corazón refulgen especialmente dentro de su legado, sin olvidarnos de su mítico Feel Alright. En esta ocasión, y al igual que Hiatt, otra de sus piezas maestras, Copperhead Road, celebra también su trigésimo cumpleaños, y todo apunta a que tendrá una importancia crucial en el setlist.

Jaime Wyatt: Una de las damas más interesantes surgidas en los últimos años en el género. De perfil similar a Lydia Loveless o Nikki Lane, Wyatt sabe plasmar a la perfección su turbulenta vida y demonios románticos en sus canciones, realzada por una voz verdaderamente evocadora, tan dulce como quebradiza, con un quejido interno similar a la gran Lucinda Williams. Dos discos engrosan de momento su carrera, y varias canciones de vuelo admirable, como Wishing Well, con mucho gancho, o From Outer Space, una composición particularmente hipnótica.

Band Of Heathens: Formación tejana a reivindicar, con un sentido de la minuciosidad y de la finura en sus composiciones verdaderamente agradable. Con un gusto melódico y una suavidad en la formas muy próximas a los míticos The Band, este grupo es otra de las apuestas más atractivas del cartel. Duende, su quinto y último disco en estudio, les devolvió el año pasado en absoluta plenitud y exquisita madurez.

El cartel lo completan otros dos nombres recomendables. Uno es Stephane Quayle, cantante country con bonita voz y agradables composiciones, alguna de ellas bastante contagiosa, como Drinking With Dolly. El otro es Cadillac Three, banda de claro talante sureño, y que tiene la virtud de asimilar la evidente influencia de Lynyrd Skynyrd y demás grupos fundacionales y, a la vez, imprimir un sello moderno y fresco a su obra, al estilo de grupos de corte semejante como Whiskey Myers o Vegabonds. Además, y para cualquier curioso que desee acercarse esos días a Riaza, The Wild Horses & Friends y Max Tyler ofrecerán sendos conciertos gratuitos en la Plaza Mayor, escenario también de diversas celebraciones y actividades durante un fin de semana que se presume verdaderamente especial y prometedor.

VIERNES 06 JULIO

RIAZA (SEGOVIA) – Campo de fútbol Las Delicias

John Hiatt & The Goners

The Cadillac Three

Jaime Wyatt

19:00h | Abonos, entradas de día y trayectos en autobús

SÁBADO 07 JULIO

RIAZA (SEGOVIA) – Campo de fútbol Las Delicias

Steve Earle & The Dukes

The Band Of Heathens



Stephane Quayle



19:00h | Abonos, entradas de día y trayectos en autobús