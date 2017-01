John Hassall (The Libertines) presenta su nuevo proyecto

Los integrantes de The Libertines no pueden estarse quietos. Mientras el mítico cuarteto decide cómo continuar su carrera, su bajista John Hassall se ha metido en un nuevo proyecto llamado The April Rainers, en el cual expota su lado más folk pop con elementos psicodélicos y con el que acaba de estrenar su primer vídeo, concretamente por una canción llamada Intercity 125.

Para esta primera entrega, la banda ha colaborado con el director danés Niels Jensen y ha sido grabado completamente en Aarhus, Dinamarca, con la participación del propio hijo de Hassall.

Aunque hasta ahora no habíamos podido escuchar ninguna canción de este nuevo proyecto, ya tienen preparado su disco de debut, que se llamará Wheels To Idyll y que saldrá a la venta el próximo 3 de marzo.

Por ahora no tienen grandes planes de gira, aunque suponemos que poco a poco irán explorando nuevos territorios, pero en estos momentos solo se les podrá ser en directo en Reino Unido. Veremos qué ocurre mientras tanto con The Libertines y si volvemos a escuchar material suyo pronto.