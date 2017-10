John Cale y Moe Tucker de The Velvet Underground vuelve a reunirse sobre un escenario

Aunque nada ni nadie podrá reemplazar el vacío dejado por el eterno Lou Reed, dos de los miembros originales de The Velvet Underground se han vuelto a reunir sobre un escenario para interpretar I’m Waiting For The Man, tema procedente del álbum debut de la legendaria formación.

John Cale y Moe Tucker actuaron juntos en el marco del concierto Grammy Salute to Music Legends, en el que también se homenajea a otras grandes figuras como Sly Stone, Nina Simone y Dionne Warwick.

Recordemos que, precisamente este año, se han cumplido 50 años desde que en 1967 saliese a la venta el inolvidable The Velvet Underground & Nico, una de las grandes obras maestras de la música del siglo XX.