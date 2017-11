John Cale anuncia conciertos con motivo del 50 aniversario de Velvet Underground

El miembro fundador de la histórica e imprescindible banda estadounidense actuará en Brooklyn para celebrar los 50 años del debut de The Velvet Underground. Los shows serán esta misma semana y contarán con importantes colaboraciones de artistas contemporáneos.

El anuncio llega un mes después de que John Cale y Moe Tucker se juntaran para interpretar en vivo el clásico I’m Waiting For The Man. Además, no será la primera vez que organiza un evento de este tipo. En mayo de este mismo año ya ofreció un show de estas características en Liverpool, donde hubo apariciones estelares de formaciones como The Kills, Wild Beasts o Fat White Family.

Para los nuevos conciertos, que tendrán lugar los días 16 y 17 de noviembre en la Academia de Música de Brooklyn, Cale ha reunido una jugosa nómina de colaboradores, todos ellos habiendo surgido o ganado fama en este nuevo siglo: Animal Collective, Sky Ferreira, MGMT, Tunde Adebimpe (cantante de TV On The Radio), Thee Oh Sees, Kurt Vile, Connan Mockassin y Caroline Polachek (voz de la desaparecida formación Chairlift).

El artista habló el año pasado sobre la influencia que ha tenido The Velvet Underground & Nico: “Lou (Reed) y yo nunca dudamos de que podíamos crear algo que diera voz a asuntos rara vez explorados en el rock de esa época.”