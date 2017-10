JOE CREPÚSCULO, LOS NASTYS Y MÁS EN UNA NOCHE DISEÑADA PARA BAILAR

El 31 de Octubre vamos a vivir una noche muy diferente en la sala El Sol de Madrid. Desde las 22:00h y hasta altas horas de la madrugada nos esperan Joe Crepúsculo y Los Nastys juntos pero no revueltos. Asusta tanto talento en el mismo espacio, ¿verdad? Pues imagínate que además es el día de Halloween. Por favor, ven disfrazado pero no lleves calzado que no sea cómodo ni ropa que no quieras empapar, porque vas a bailar y sudar como si fuera el fin del mundo.

Además ahí no termina todo: Tomasito hará acto de presencia para elevar aún más la temperatura con su arte y Yung Beef pinchará los ritmos más actuales y urbanos en una noche muy heterogénea diseñada con un solo propósito: que no dejes de bailar. Los que ya hayáis comprado la entrada, enhorabuena y asistid disfrazados. Los que no, en otra ocasión será, ya que las entradas se han agotado.