Jim James (My Morning Jacket,) presenta su tercer disco en solitario

El próximo 29 de junio podremos disfrutar de una nueva entrega de la carrera en solitario de Jim James, cantante y líder de My Morning Jacket. Ese día, saldrá publicado Uniform Distortion, su tercer álbum que nos presenta con un single titulado Just a Fool y que ya podemos escuchar.

Recordemos que el último trabajo de James data del año 2016 con Eternally Even, aunque el año pasado lanzase también un disco de versiones llamado Tribute to 2. En esta ocasión, el artista reconoce estar influenciado por revistas de los años 70 y por la fotografía Illuminated Man de Duane Michals, que además se convierte en la propia portada del álbum.

Os dejamos con el tracklist completo de este trabajo a continuación:

1. Just A Fool

2. You Get To Rome

3. Out of Time

4. Throwback

5. No Secrets

6. Yes To Everything

7. No Use Waiting

8. All In Your Head

9. Better Late Than Never

10. Over and Over

11. Too Good To Be True