Jessy Lanza presentará “Oh No!” en Madrid

La sección de conciertos del Primavera Sound vuelve a organizar un evento en Madrid (recientemente anunciaron a Woods). En esta ocasión nos visita la canadiense Jessy Lanza, que ya pasó por la edición del propio festival de Barcelona de 2016, donde estuvo presentando su fantástico segundo álbum: Oh No! (hyperdub, 2016).

El disco, aclamado de igual forma que su debut Pull My Hair Back, recoge lo mejor del R&B moderno, mezclándolo con electrónica especialmente sofisticada e influencias desde el Techno hasta el Synth Pop. Entre las canciones más destacadas encontramos la que da nombre al disco, que puedes escuchar al final de esta noticia, o el soberbio primer single: It Means I Love You.

Este evento es una nueva ocasión para el público de Madrid de disfrutar de una de las productoras más distinguidas de la actualidad (con la inestimable ayuda de Jeremy Greenspan). Su particular estilo conquistó a la crítica especializada en sus dos largos gracias a sus sonidos impecables y su dulce voz, siempre secundados por unas bases de lo más sugerentes.

El concierto tendrá lugar el 11 de marzo en la Moby Dick. Puedes adquirir las entradas a través de la página web oficial del Primavera Sound, o próximamente en Ticketmaster.