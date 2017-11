Jesse Lacey, líder de Brand New, acusado de abusos sexuales por una fan menor de edad

En las últimas semanas, han seguido saliendo a la luz numerosas y desagradables revelaciones de abusos sexuales y comportamientos intolerables por parte de actores, humoristas y también músicos. Si hace un par de semanas supimos de los abusos que había sufrido Alice Glass por parte de su compañero en Crystal Castles, Ethan Kath, ahora la atención ha recaído sobre el caso de Jesse Lacey, líder de la banda Brand New, quien ha sido acusado por una seguidora de la banda de haberla manipulado para obtener todo tipo de imágenes sexuales de ella y haberla obligado a verle masturbarse a través de skype, todo ello agravado por el hecho de que era menor cuando el acoso comenzó a producirse. Ante la dureza de estas acusaciones, y los absolutamente inaceptables hechos que muestran, la reacción de absoluto rechazo por parte de fans y medios de comunicación ha sido absoluta, y Lacey ha respondido a través un comunicado en la página de Facebook oficial del grupo en el que ofrece las siguientes explicaciones:

En un esfuerzo por abordar los eventos recientes y la conversación pública que está teniendo lugar actualmente, creo que es importante hacer una declaración clara y personal.

Las acciones de mi pasado han causado dolor y daño a varias personas, y quiero decir que lo siento mucho. No me defiendo ni me perdono a mí mismo. Era egoísta, narcisista e insensible en mi pasado, y hay varias personas que han tenido que soportar la carga de mis fracasos. Me disculpo por el daño que he causado y espero poder tomar las medidas correctas para ganarme de nuevo el perdón y la confianza.

En una época anterior de mi vida, desarrollé una relación dependiente y adictiva con el sexo. Estaba asustado por ello, avergonzado, y no quería o no podía admitirlo, y por lo tanto se convirtió en un problema constante y terrible. Hace años, después de admitir mis hábitos y engañar a la que se iba a convertir en mi esposa, comencé a abordar mi problema de una manera seria. Comencé a recibir tratamiento profesional, tanto en terapia de grupo como en asesoramiento individual, y revelé la realidad del lugar terrible al que había llegado en mi vida, así como el impacto terrible que mis acciones tenían en otras personas.

La lujuria, el sexo, el amor y la excitación eran herramientas para resistir, y recaí en ellos repetidas veces. Desconecté mis propios sentimientos y emociones de la mayoría de mis interacciones sexuales. Me escondí o mentí sobre mi comportamiento para escapar del reproche. Yo era un infiel habitual. He sido infiel en muchas, o más bien en la mayoría de mis relaciones, incluida la relación con mi esposa, que con todas sus fuerzas, paciencia y gracia ha intentado mantener nuestro matrimonio unido, a pesar de tener que soportar el dolor de las revelaciones de mi pasado Es desgarrador que los cambios más importantes en mi vida hayan ocurrido a expensas de otros.

Lamento cómo he herido a la gente, maltratado, mentido y engañado. Lamento haber ignorado la forma en que mi posición, estado y poder como miembro de una banda afectó la forma en que las personas me veían o su enfoque de sus interacciones conmigo. Y lamento la frecuencia con la que no he ofrecido a las mujeres el respeto, el apoyo o la honestidad que merecían, lo cual es su derecho. Creo en la igualdad y la autonomía de todos, pero en mi vida he sido más un detrimento de estos ideales que un defensor.

Estoy trabajando para eliminar todo mi narcisismo y mi auto-obsesión, y para ser mejor. En la sobriedad he cambiado mi vida y mi mente de una forma real e importante. También he confesado la verdad de mi comportamiento a mí mismo y a los demás. No tengo palabras para expresar la paciencia y la ayuda que mi esposa me ha ofrecido. Amo a mi familia con una intensidad y realidad que nunca había sentido antes, y como esposo y padre me han dado la oportunidad de despertar cada día con la intención de servir a mi familia y a las personas que me rodean, y sentir por primera vez que tengo un propósito.

El hecho es que ninguno de nosotros llega a poner un muro entre quiénes somos y quiénes éramos. Necesito ganarme el perdón. Conceptos como el arrepentimiento, la compasión y el amor se hacen realidad a través de acciones, y es a través de mis acciones que debo demostrar el cambio. Espero poder mostrar humildad y que el dolor que causé a las personas pueda sanar. No estoy por encima del reproche, y nadie debería estarlo.

Jesse Lacey