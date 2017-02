Jenny Lewis presenta su nueva canción en directo

Ya sea como solista o acompañada, siempre es un placer poder escuchar a la cantante estadounidense Jenny Lewis (y a la que animamos o esperamos que también se interesen de ella como actriz), tanto que echábamos de menos nuevo material, si bien ya hemos podido escuchar una nueva canción que se suma a su trayectoria musical.

Por lo que se sabía, Lewis ha estado trabajando junto a Ryan Adams para publicar nuevo material en su faceta como solista tras su disco de 2014 The Voyager, y como adelanto ya tenemos una nueva canción que ha podido escucharse en directo para alegría de los fans presentes, ya que fue una de las invitadas musicales en el Show A Prairie Home Companion, actuando en el Auditorio Ryman de Nashville.

El título de la canción es Heads Gonna Roll y puede escucharse a partir de las 1:20:00 en este link (dicha actuación podéis escucharla dando play al programa que veréis del 4 de febrero), si bien podéis escuchar minutos antes como anuncia que es una nueva canción para sorpresa del otro interlocutor. Sobre la canción, decir que encontramos a una Lewis actuando junto a un piano en una canción bastante tranquila (que no aburrida ni soporífera), una preciosa melodía que anima a prever que estaremos ante otras tantas buenas canciones de la cantante. Además de este nuevo tema, también se pueden escuchar otras canciones como Just One Of The Guys presente en el mencionado álbum The Voyager.

Por ahora no tenemos fecha de publicación del nuevo material, ni siquiera de este sobresaliente single, si bien esperamos que ya que hemos podido la canción no tengamos que esperar mucho.