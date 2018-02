Jenny Hval presenta su nuevo proyecto “Lost Girls”

La cantante noruega vuelve al panorama musical después de su último disco Blood Bitch en 2016 y esta vez, ella y el multinstrumentalista Håvard Volden se unen para colaborar en este nuevo proyecto que verá la luz el próximo día 2 de marzo en Smalltown Supersound.

El EP debut llamado Feeling no es más que otra muestra del talento de ambos, cuya relación profesional se remonta a 2008 cuando Volden ayudó a Hval con su proyecto Rockettothesky.

Además, él ha tocado con Hval en bastantes conciertos en los últimos años y han sacado ya un disco formando un dúo, el Nude and Sans de 2012. Al respecto de este nuevo capítulo en su colaboración, afirman que “el modo en que los dos pensamos en la música es con la mente muy abierta y no estancada sólo en un modo de tocar… Además yo no sé escribir canciones y Jenny es alucinante en eso’’, aseguraba él.

El dúo también ha lanzado el tráiler del EP que muestra cómo fue surgiendo el proyecto y que os dejamos a continuación. Estaremos atentos…

Por Laura Rosa.