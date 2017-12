Jeff Tweedy también lleva su directo a la radio estadounidense

No es la primera vez que en CrazyMinds os hablamos del programa que hasta hace un par de semanas se llamaba A Prairie Home Companion y que se emite en la radio pública de Minnesota (de hecho, hace poco compartimos aquí la visita que les hizo Bon Iver).

Ahora, prácticamente estrenando su nuevo nombre Live From Here, tenemos a Jeff Tweedy, líder de Wilco, interpretando aquí en directo (minutos 42:00 y 1:46:00) las canciones Locator, Laminated Cat, All Lives, You Say? y Poor Places, así como el himno para estas fechas que compusieron The Pogues, Fairytale of New York, que recientemente también fue versionado en la BBC Radio por Ed Sheeran, junto al resto del elenco del programa.

Ah, si por curiosidad eres seguidor del veterano programa y te estás preguntando por qué han cambiado el nombre, todo se debe a las acusaciones por comportamientos inapropiados sobre el creador y ex presentador del programa Garrison Keillor, de quien quieren desmarcarse completamente de este modo.