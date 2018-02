Jeff Beck liderará el BBK Music Legends Festival

EL BBK Music Legends Festival va completando su lista de artistas, esta vez anunciando el segundo cabeza de cartel, Jeff Beck, que junto a Steve Winwood lideran el elenco de leyendas de esta tercera edición del festival. A falta de más confirmaciones, Jeff Beck se suma al cartel con Steve Winwood, Glenn Hughes, Mavis Staples y Ana Popovic, que estarán los días 29 y 30 de junio en los jardines del Centro Ola BBK – Sondika – Bilbao.

Jeff Beck es uno de los guitarristas más influyentes y carismáticos de la historia del rock y uno de los de los tres grandes guitarristas que tocaron en The Yardbirds, los otros dos fueron, Eric Clapton y Jimmy Page. Beck está situado en el 6º puesto en la lista Rolling Stone de los “100 mejores guitarristas de todos los tiempos”. Ganador de 8 premios Grammy y 2 veces incluído en el Rock & Roll Hall of Fame, como miembro de The Yardbirds (1992) y como solista (2009).

Fundó The Jeff Beck Group, con Rod Stewart, Ron Wood y Aynsley Dunbar. Beck, aparte de los grupos creados por él y de su amplísima carrera en solitario, ha tocado en grabaciones y directos con un gran número de artistas, entre ellos, Eric Clapton, Jimmy Page, Tina Turner, Mick Jagger, Stevie Ray Vaughan, Stevie Wonder, ZZ Top, Jon Bon Jovi, Metallica, Roger Waters y Buddy Guy, entre otros muchos. Jeff Beck nunca ha tenido problemas para expresarse a través de su música. Durante más de 50 años, ha ampliado el vocabulario sónico del rock con un estilo y una inventiva que desafían la categorización. Ha experimentado con el rock, el blues rock, hard rock, rockabilly, jazz fussion, heavy metal y la música electrónica.