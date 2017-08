Jay-Z presenta la versión afroamericana de “Friends” en su nuevo vídeo

El último vídeo del rapero norteamericano Jay-Z ha hecho arder las redes con su remake de la popular serie “Friends”. El tema escogido para presentar el clip es Moonlight, perteneciente a su último disco 4:44.

La peculiaridad de este clip dirigido por Alan Young de Master of None es su reparto pues está repleto de caras conocidas. Eso sí, todas afroamericanas, contrastando con el de la serie. Además del propio Jay-Z, el vídeo lo protagonizan Hannibal Buress de Broad City, Lil Rel Howery de Get Out y Lakeith Stanfield de Atlanta. Por su parte, las protagonistas han sido sustituidas por Issa Rae (que hace de Rachel), Tifanny Haddish (en lugar de Phoebe) y Tessa Thompson, que hace de Monica.

Como no podía ser menos, el videoclip se presenta en formato 4:3 al más puro estilo años ’90 y estará en la red la semana que viene pues hasta ahora solo hemos visto un teaser por parte de su director una escena del mismo.