Jay-Z estrena vídeo para ‘Adnis’

El rapero estadounidense Jay-Z ha estrenado un nuevo vídeo para otra de las canciones de su recién estrenado álbum 4:44. Se trata de la canción Adnis, que pertenece al bonus track del álbum y hasta el pasado fin de semana sólo se podía escuchar en su edición física.

El vídeo recién estrenado está disponible en su totalidad en Tidal, única plataforma en que Jay-Z ha colgado su último trabajo. Un breve teaser del vídeo había visto ya la luz en el mes de junio como parte de la campaña promocional de 4:44.

Dirigido por Mark Romanek, el videoclip muestra en blanco y negro el entrenamiento de un boxeador, encarnado por el oscarizado Mahershala Ali –Moonlight, House of Cards-. Junto a Ali aparece el también actor Danny Glover en el papel de entrenador.

Adnis, tema producido por James Blake, supone una carta abierta de Jay-Z a su fallecido padre, quién habría abandonado a la familia del rapero cuando este era pequeño. En la canción, el artista aborda los tumultuosos sentimientos hacia su padre y se muestra abierto a entender su comportamiento.

Por ahora, Jay-Z ha compartido piezas visuales para otras cuatro canciones de su álbum: Kill Jay Z, Bam, 4:44 y The Story of O.J. Además de estos videoclips, el artista ha sacado a la luz una serie de vídeos adicionales en que artistas como Meek Mill, Kendrick Lamar, Will Smith o Aziz Ansari abordan temas como las relaciones o el racismo, entre otros. Todos ellos están disponibles en Tidal.