Jay Watson de Tame Impala estrena nuevos temas

Tame Impala fueron la revolución necesaria en Australia, y es que con el proyecto de Kevin Parker se abría camino a la neopsicodelia y a la música de nuestras antípodas. Dentro de los propios Tame Impala también hemos encontrado a personas con grandes ambiciones artísticas -no podemos olvidar que de ahí salen Pond, Cameron Avery (que estrenó debut el año pasado) y Jay Watson con GUM, su proyecto musical que ha estrenado dos nuevos temas como anticipo de su nuevo álbum de estudio The Underdog.

Los dos cortes estrenados de este trabajo que se espera se publique el 6 de abril vía Spinning Top son la homónima The Underdog y S.I.A. Ambos cortes cuntan con la psicodelia luminosa que uno puede encontrarse en las producciones de Parker, la segunda incluyendo un ritmo hipnótico y krautrock que podría recordarnos a LCD Soundsystem. Son temas con una producción apabullante y deliciosa, que deja con ganas de escuchar el álbum al completo.

Recordemos que Jay Watson también forma parte de Pond, que han estado en la carretera desde que estrenaran el año pasado aquel The Weather que les llevó a actuar por todo el mundo, con parada en España en el Primavera Sound incluida. El anterior álbum de GUM fue aquel Flash In the Pain que se estrenó hace dos años.