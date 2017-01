Jarvis Cocker y Chilly Gonzales estrenan su proyecto conjunto

Para nosotros, Jarvis Cocker siempre tendrá un hueco como uno de nuestros artistas favoritos y que más nos han influido a lo largo de nuestras vidas. Por eso, arrancar la semana con su nuevo proyecto musical junto a Chilly Gonzales es un auténtico placer.

Ambos músicos se han unido para lanzar un disco llamado Room 29, que saldrá a la venta el próximo 17 de marzo a través de Deutsche Grammophon, y que han grabado en los estudios Feber Studios de París con colaboraciones especiales de artistas de música clásica como la flautista Nathalie Hauptman, Hasko Kroeger a la trompa, la cantante Maud Techa y el historiador cinematográfico David Thomson.

Por el momento, ya podemos escuchar dos ejemplos de este nuevo trabajo titulados Tearjerker y The Tearjerker Returns. Y si te apetece viajar para poder disfrutar este nuevo proyecto en directo, tienes la oportunidad de hacerlo en Hamburgo (17-19 de marzo), Londres (23-25 de marzo) y Berlín (28-30 de marzo).

Os dejamos a continuación la lista de canciones que incluirá este Room 29:

01 Room 29

02 Marmont Overture

03 Tearjerker

04 Interlude 1 – Hotel Stationery

05 Clara

06 Bombshell

07 Belle Boy

08 Howard Hughes Under the Microscope

09 Salomé

10 Interlude 2 – 5 Hours a Day

11 Daddy, You’re Not Watching Me

12 The Other Side

13 The Tearjerker Returns

14 A Trick of the Light

15 Room 29 (Reprise)

16 Ice Cream As Main Course