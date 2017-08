Jarvis Cocker versiona a The KLF en un festival organizado por el dúo

Hace un par de días, Jarvis Cocker se unía al dúo británico The KLF en su última propuesta, el “Welcome to the Dark Ages” de Liverpool. Este evento se ha llevado a cabo a lo largo de la semana y ha contado con multitud de eventos y talleres en torno a la pareja.

“Why Did The K Foundation Burn A Million Quid?”, “2023: What The Fuuk Is Going On?”’ y “The Rites of MuMufication” son solo algunos ejemplos. Por su parte, Cocker interpret una version del sencillo Justified & Ancient, publicado en 1991 por The KLF. La banda se volvió a formar recientemente tras 20 años de separación y han publicado una novela para conmemorarlo.