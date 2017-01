Japandroids nos adelantan nuevo tema de su próximo disco: “No Known Drink or Drug”

Siguen apareciendo singles de adelanto del nuevo trabajo del dúo. Trabajo que está a la vuelta de la esquina ya que tiene previsto su lanzamiento el próximo día 27 de este mismo mes bajo el título de Near to the Wild Heart of Life.

El nuevo single, segundo tras el lanzamiento de su primer tema de nombre homónimo al del álbum y que ya te comentamos en Crazyminds, se llamará No Known Drink or Drug y, musicalmente, sigue más o menos la misma dinámica del anterior. Tal vez sea un poco menos enérgico, pero el ritmo acelerado y rockandrolero, con ese groove que nos devuelve de nuevo a los 90, nos demuestra que Japandroids siguen siendo una auténtica banda de rock.

Near To The Wild Heart of Life será el tercer álbum de los canadienses tras un hiato que los ha mantenido cuatro años sin traernos material nuevo. Su anterior y celebrado trabajo, Celebration Rock los confirmó como una de las bandas más importantes del neo-punk y del rock con querencias de los 90, con sonidos que recuerdan tanto a Fugazi como a Superchunk.

El dúo anunció también que, este año que justo acabamos de estrenar, realizará una gira internacional presentando el material de su nuevo trabajo. Eso sí, de momento seguimos sin fechas en España, salvo su participación en el Primavera Sound.