Japandroids anuncian nuevo disco

Ya era hora. Tras casi 5 años de espera, Japandroids por fin sacarán nuevo disco en 2017. Se va a llamar Near to the Wild Heart of Life y será publicado a través del sello Anti-. Afortunadamente, muy pronto podremos escuchar un primer adelanto, aunque ya hemos podido verles estrenando canciones en directo, y es que ha pasado demasiado tiempo desde que en 2012 sacasen su aclamado Celebration Rock.

Como saben que los fans estaban ávidos de noticias, el dúo ha dado las buenas noticias a través de un vídeo que os dejamos al comienzo de la noticia. Además, todo parece indicar que la banda hará una gira que esperemos que en algún momento le traiga a España, ya sea con conciertos en salas o la visita a alguno de los festivales de este próximo verano.

Aún no sabemos cuándo saldrá el primer single ni tenemos el listado de canciones, pero ya el simple hecho de que se haya confirmado por la banda nos hace contar los días para poder escuchar nueva música de Japandroids.