Janelle Monáe empieza la cuenta atrás para su nuevo disco con el videoclip de “I Like That”

Este viernes por fin podremos escuchar el nuevo disco de Janelle Monáe, titulado Dirty Computer, y que como curiosidad irá acompañado por una película de 44 minutos de duración que tratará de ilustrar y complementar los mismos sentimientos que la cantante intenta transmitir con sus canciones.

Para hacernos más amena la espera hasta el viernes, Monáe ha estrenado el videoclip para a I Like That, el último single extraído del mismo. Igualmente, ha anunciado una serie de fechas en directo, pero por ahora solo le llevan por distintas ciudades de Estados Unidos y Canadá y cuyo cartel os dejamos a continuación:

I am excited to announce the #DirtyComputer is going on Tour!!! Presales start this Wednesday at 10am local time. Every online ticket purchased includes a digital copy of my new album, #DirtyComputer. Out everywhere FRIDAY! pic.twitter.com/We2SzazuKq

— Janelle Monáe, Cindi (@JanelleMonae) April 23, 2018