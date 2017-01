James Murphy adelanta detalles del próximo álbum de LCD Soundsystem

Bandas que anuncian su separación, hacen giras, se despiden con grandilocuencia y, después de algunos años, les entra la nostalgia y deciden volver a los estudios. Este es el caso de LCD Soundsystem, quienes hace exactamente cinco años anunciaban su separación con una serie de conciertos.

Cinco años más tarde, anuncia nuevo álbum y un nuevo tour que comenzará este verano. En palabras del propio James Murphy, respondiendo a un fanático en Facebook: “(…)seguimos trabajando en ello (el álbum), pero estará listo pronto. El invierno tiende a fastidiarme la voz, así que finalizaré mi parte cuando finalice (el invierno).”

El disco llega junto a la firma de un acuerdo con un sello discográfico. La última vez fue con su disco This Is Happening en 2010, y según Murphy no se trata de un concierto en Coachella o una gira de reunión: “se trata del lanzamiento de nuestro nuevo álbum (en algún momento de este año – seguimos trabajando en ello), así que no se trata de una pausa temporal ni nada.”

Durante los cinco años de pausa que mantuvo LCD Soundsystem como agrupación, James Murphy sí que se mantuvo ocupado. Además de producir Despacio junto a 2ManyDJs, y que formó parte del cartel del festival Sónar de 2014, también colaboró con David Bowie en el remix del tema Love Is Lost, y produjo los álbumes de Pulp y Arcade Fire.