James Blake estrena tres nuevas canciones en directo

Aunque este año no tocaba disco nuevo de James Blake, quien lanzó su último trabajo The Color in Everything en 2016, el artista ha seguido ofreciendo conciertos como los que recientemente le llevaron por San Francisco y Los Ángeles, donde aprovechó para ir probando en directo nuevas canciones ante un afortunado público.

Desde luego, ahora mismo no puedes hacer algo así y que pase inadvertido, ya que siempre habrá alguien grabando, y suerte que tenemos ya que así podemos presenciar una primera versión de estos temas, que reciben los títulos de I Can’t Believe That We Float, Asking For A Friend y Black Lung. Por si el hype fuese poco por sí mismo, esta última canción fue seguida de una versión del Videotape de Radiohead, así que fue un momento digno de presenciar absolutamente.

A partir de febrero, Blake recorrerá Europa de gira acompañando a Kendrick Lamar aunque, desgraciadamente, no harán parada en España… Esperemos que eso cambie pronto y podamos disfrutar estas y muchas más canciones muy pronto…