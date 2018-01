Jack White prohíbe el uso de móviles en su gira

El cantante y guitarrista de Detroit publica el 23 de marzo su tercera referencia en solitario, Boarding House Reach. Como no podía ser de otra manera, el ex-líder de The White Stripes ha programado una extensa gira que parará el 13 de julio en el Mad Cool Festival 2018. Eso sí, estos conciertos tendrán un detalle especial y es que no se podrá usar el teléfono móvil durante su directo.

En abril arrancará el nuevo tour de Jack White en tierras estadounidenses. En la nota de prensa que informa sobre estos shows se puede comprobar que serán conciertos “libres de teléfonos”: “No está permitido ningún dispositivo que pueda grabar vídeos, audio o sacar fotos.”

“Creemos que disfrutaréis olvidándoos de vuestros dispositivos por un rato y experimentaréis la música y nuestro amor en ella EN PERSONA“, se añade en el comunicado.

Se explica la también el método que se usara para evitar esta distracción: “A la llegada al recinto, todos estos artilugios serán guardados en un estuche Yondr, que será desbloqueado al acabar el espectáculo. Podréis mantener vuestros móviles dentro del estuche durante el concierto y, si es necesario, podéis desbloquearlo en cualquier momento en una zona destinada a ello, ubicada en el pasillo o en el vestíbulo.”

Además, se aclara que todos aquellos medios acreditados que quieran obtener material fotográfico podrán descargarlo en la página jackwhiteiii.com o en el nuevo perfil de instagram creado para la gira, @officialjackwhitelive. Un fotógrafo oficial se encargará de capturar las instantáneas.

Se desconoce si esta medida será implementada en la gira británica o europea. Lo que será más complicado es que se dé en festivales. Quizá sea más reticente para las cámaras que quieran acceder al foso en el momento de su concierto, pero la decisión de que los asistentes no puedan usar sus dispositivos móviles no dependerá de él