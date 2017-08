No cabe duda que Jack White es uno de los músicos más inquietos y prolíficos que habitan el panorama musical desde su, ya lejana, aparición a la voz de The White Stripes allá por 1999. Lo de prolífico queda de manifiesto en sus múltiples facetas, ya fuera en su primer grupo, con The Racounteurs, The Dead Weather, en solitario, o en todos los proyectos en los que White se embarca.

Sin embargo, posiblemente sea en solitario donde el músico de Detroit nos muestra su lado más experimental y donde parece que se encuentra especialmente cómodo. Pues bien, según ha informado el propio artista a través del Twitter de su sello Third Man Recods, White se encuentra trabajando en el que será su tercer disco en solitario tras el ya lejano Lazaretto de 2014. Pero el guitarrista nos ha dado varias pistas. En un primer tuit, nos comentaba que el día 27 se encontraba en grabando en Nueva York su tercer disco en solitario y tres días después que había viajado junto a otros músicos para seguir trabajando en Los Ángeles.

Todo esto nos hace pensar que la grabación se encuentra ya en una fase bastante adelantada, aunque no podremos lanzar las campanas al vuelo hasta que no haya una fecha oficial de lanzamiento, ya que las grabaciones y posteriores mezclas pueden alargarse mucho en el tiempo.

Según manifestó Jack White hace unos meses para The New Yorker, “Me gustaría escribir canciones como lo haría Michael Jackson, en lugar de escribir las partes de los instrumentos, tenerlo todo en mi cabeza y luego plasmarlo todo en una solitaria habitación”.

Jack White se aproxima de nuevo en solitario. Estaremos atentos.