Jack White habla de sus colaboraciones con Beyoncé y Jay-Z

Dentro de las entrevistas que está realizando para promocionar su inminente nuevo disco Boarding House Reach, que saldrá a la venta el 23 de marzo, Jack White ha hablado de sus colaboraciones con dos de los artistas más importante este panorama mundial, Beyoncé y Jay-Z.

Recordemos que, allá por 2009, Jack White se encerró en un estudio junto a Jay-Z, y sorprendentemente casi una década después, una de esas canciones va a acabar en este álbum, concretamente la titulada Over and Over and Over. Para White ha sido una forma de dar utilidad al resultado de aquella lejana sesión, cuyo resultado nunca fue utilizado por el rapero y de la que cual se quedó con la impresión de que el resultado no le había convencido.

Más provechosa fue, sin embargo, su colaboración años después con Beyoncé, ya que una de las canciones que realizaron juntos acabó en uno de los discos de la cantante, concretamente Don’t Hurt Yourself en el Lemonade.

Jack White, Beyoncé y Jay-Z estarán en España este verano

Sea como sea, siempre es una delicia lograr escuchar el resultado del talento combinado de artistas como los tres de los que hablamos en esta noticia. Además, con el interés extra de saber que vamos a poder disfrutarles este verano, ya que Jack White estará presente en el Mad Cool Festival de Madrid y en el Cruïlla Barcelona, mientras que Beyoncé y Jay-Z acaban de anunciar un único concierto el 11 de julio en el Estadio Olímpico de Barcelona.