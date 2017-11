Jack Johnson aterriza al cartel del Mad Cool 2018

Las coordenadas geográficas del Facebook del Mad Cool apuntaban ayer a la isla de Hawaii, y esta mañana la organización del festival acaba de confirmar el nombre de Jack Johnson como nueva inclusión al cartel de su edición de 2018.

Nacido en Oahu (Hawaii) en 1975, Jack Johnson se ha convertido en uno de los estandartes del pop-folk con aroma a playa. No en vano, antes de convertirse en un músico de éxito internacional, Johnson fue surfista profesional hasta que tuvo que cambiar la tabla por la guitarra por un accidente hace 16 años.

Desde que comenzara su carrera discográfica en el año 2001 ha publicado siete discos de estudio, dos álbumes en directo, una banda sonora y un disco de canciones infantiles.

De hecho, su presencia en Mad Cool 2018 servirá como puesta de largo de su último trabajo All the light above it too, estrenado el pasado mes de septiembre. De este álbum, te dejamos aquí un pedazo: