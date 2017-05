J Mascis comparte “Every Morning” de su nuevo disco en solitario

El músico de Massachusetts, además de ser considerado uno de los mejores guitarristas del panorama musical actual, es más conocido por su faceta de líder del grupo de rock Dinosaur Jr. Pero su trabajo musical no finaliza aquí, también ha compuesto discos para J Mascis + The Fog, Witch, Deep Wound, Upsidedown Cross, Sweet Apple y Heavy Blanket. Y el siguiente proyecto que publicará el prolífico músico americano es su sexto álbum en solitario.

El disco, que llegará en las tiendas europeas el 25 de agosto, recibe el nombre Tied To A Star y será la continuación de su álbum del 2011, Several Shades of Why. Éste, que será publicado por Sub Pop, y ha sido grabado y producido por el mismo J Mascis, cuenta con colaboraciones de varios artistas, como Cat Power, Mark Mulcahy, Pall Jenkins o Ken Maiuri.

De momento, mientras esperamos al 25 de agosto, el líder de Dinosaur Jr. ha compartido Every Morning, una de las canciones que formarán parte de su nuevo disco. Esperemos que Tied To A Star siga en la línea de su anterior trabajo y sea tan (o mejor) que éste.