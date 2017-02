Iván Ferreiro recorrerá once ciudades españolas con su Casa a cuestas en la Gira Mahou 2017

Tras cerrar 2016 por todo lo alto, con la presentación de su último disco en un Palacio de los Deportes de Madrid (ahora conocido como WiZink Center) abarrotado, en un concierto de esos difíciles de olvidar, de los que te transportan a años atrás, ahora Iván Ferreiro volverá a abrirnos las puerta de su Casa de la mano de la Gira Mahou 2017, que le llevará hasta a once ciudades españolas.

Esta gira se desarrollará entre los meses de marzo, abril y mayo. Y en ella, el gallego visitará Oviedo, Pontevedra, León, Madrid, Vitoria, Ciudad Real, Salamanca, Santiago de Compostela, Vigo, Zaragoza y Bilbao.

Aunque todavía no han transcendido demasiados detalles sobre estos conciertos, desde Mahou informan que se trata de un show donde estará presente su último trabajo, pero no se olvidará de sus temas más clásicos. Los más esperados por su público. Lo que no sabemos es si en esta ocasión también mantendrá la tradición de cerrar con la siempre deseada Turnedo.

Con esta nueva unión, aunque no la primera, entre Iván Ferreiro y Mahou, el cantante se suma a otros artistas como Los Secretos, Leiva, Loquillo o MClan que ya subieron con anterioridad a los escenarios con el respaldo de la cervecera.

La Gira Mahou es un proyecto que tiene como objetivo apoyar el talento nacional. Una apuesta más -junto a Cómplices de Mahou, Las sesiones de Manzana Mahou o el Espacio Cómplice– por acercar la música a la gente en una experiencia única, donde prima la cercanía entre artistas y público y con una decoración y puesta en escena que convierten los conciertos en un espectáculo mágico.

Así que, si te has quedado con las ganas de saber si Turnedo formará parte del repertorio de esta gira, ya puedes hacerte con las entradas para alguna de las ciudades que donde hará parada.