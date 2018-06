Interpol vuelven con fuerza con “The Rover”, adelanto de su sexto disco de estudio

Tras un silencio discográfico de 4 años desde que lanzaran El Pintor en 2014, Interpol vuelven con su sexto trabajo de estudio, que se titulará Marauder y saldrá a la venta el 24 de agosto a través de Matador Records.

Por ahora, ya podemos disfrutar de un adelanto de este disco que se titula The Rover, que además de escuchar en su versión de estudio, ya hemos podido ver este fin de semana en directo en el programa de Stephen Colbert de la televisión estadounidense. El trabajo fue compuesto en Manhattan y grabado en los Tarbox Studios con Dave Fridmann como productor.

La banda tiene prevista una buena sucesión de fechas por Europa y Estados Unidos en los próximos meses, sobre todo en festivales, pero esperamos que en otoño o invierno hagan una gira de salas y los traiga de nuevo por España. Mientras tanto, os dejamos con el tracklist completo de este Marauder a continuación:

1. If You Really Love Nothing

2. The Rover

3. Complications

4. Flight of Fancy

5. Stay in Touch

6. Interlude 1

7. Mountain Child

8. NYSMAW

9. Surveillance

10. Number 10

11. Party’s Over

12. Interlude 2

13. It Probably Matters