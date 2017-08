Si tienes entradas para el DCode Festival de Madrid el próximo 9 de septiembre, posiblemente uno de tus momentos más esperados es el concierto que ofrecerá Interpol interpretando al completo su debut Turn On The Bright Lights para celebrar su 15° aniversario.

La gira ha comenzado esta semana en Praga, República Checa, y hemos podido tener acceso a unos vídeos en los que vemos cómo suena este gran disco 15 años después y sin uno de los miembros originales de la banda en aquel entonces, el bajista Carlos Dengler.

En la cita en la capital checa, la banda tocó todo el álbum, así como algunos éxitos de su carrera posterior repasando sus diferentes trabajos. Para que os hagáis una idea, os traemos los vídeos para Untitled, Hands Away y The Specialist, una rareza de los comienzos de su carrera.

Igualmente, aquí tenéis el setlist completo para que vayáis preparando vuestras voces para el próximo 9 de septiembre:

Untitled

Obstacle 1

NYC

PDA

Say Hello to the Angels

Hands Away

Obstacle 2

Stella Was a Diver and She Was Always Down

Roland

The New

Leif Erikson

Bises:

Slow Hands

Evil

Lights

Take You on a Cruise

Not Even Jail

All the Rage Back Home

The Heinrich Maneuver

Bises 2:

Specialist