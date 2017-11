La formación barcelonesa Indigos regresa este viernes 17 de noviembre con su segundo álbum de estudio. Diez canciones escritas en inglés y publicadas por Lumpen Records bajo el título Keep the Fight, con las que el supercombo se consagra como uno de los más destacados representantes del rock de raíz norteamericana de la escena musical catalana.

Grabado junto al ingeniero de sonido Cesar J. de Cisneros y masterizado por Stephen Marcussen (The Rolling Stones, Black Crowes, Foo Fighters, Nirvana, Ben Harper, REM, Rage Against the Machine, John Mayer) en Marcussen Mastering, Hollywood, el álbum llega precedido por el sencillo homónimo y Revolutionary. Dos temas en los que la banda muestra su faceta más roquera, eléctrica y contundente, a la vez que cercana.

Indigos estarán actuando los próximos días 1 y 2 de diciembre en Marula Café (Carrer dels Escudellers, 49, Barcelona).Un concierto en el que la formación integrada por Joss Santos (voz y guitarras), Mariano Camarasa (violonchelo y teclados), Sebastià Burguera (guitarras), Rubén Alcázar (bajo) y Ramon Aragall (batería) presentarán el álbum oficialmente.