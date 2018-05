Supongo que este caso es un ejemplo perfecto para explicar qué es la globalización a un niño o niña de tres y que te entienda perfectamente. Y es que el mítico segundo trabajo de Neutral Milk Hotel, In The Aeroplane Over The Sea, que este mismo 2018 cumple los 20 años desde su publicación, ha sido versionado por la banda australiana Trouble Peach.

Un hecho que, de primeras, no sorprende. Perfectamente podíamos considerar que es un nuevo homenaje hacia un álbum que marcó un antes y después en el indie rock y que, a día de hoy, se sigue clasificando como una de esas joyas musicales que hay que escuchar al menos una vez en la vida.

La cuestión que marca la diferencia principal respecto al trabajo que realizaron los estadounidenses en 1998 es que, en esta ocasión, esta agrupación de Melbourne se ha atrevido a realizar una versión íntegra en español. Una reinvención de una banda cuya descripción en las redes sociales no puede ser más clara y directa: “Un fan de Neutral Milk Hotel que engañó a cuatro compañeros para que hicieran un disco tributo”.

Este proyecto se encuentra disponible para su escucha en la cuenta oficial de Bandcamp de la banda. De hecho, por si te animas, también han lanzado un número bastante limitado de vinilos.