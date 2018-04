Imprescindibles de la semana: Hinds, Sr Chinarro, Unknown Mortal Orchestra…

Una semana más, toca indagar por el panorama musical para traer algunos de los lanzamientos que más nos han llamado la atención. Sin duda, Hinds protagonizan uno de los estrenos más esperados, pero a continuación encontrarás una serie de nombres que no se quedan atrás.

Hinds – I Don’t Run

Hinds es uno de los nombres españoles que más está sonando fuera de nuestras fronteras. El conjunto explosivo que conforman Carlota, Ade, Ana y Amber sorprendieron al mundo hace dos años con un debut garajero y despreocupado que las encumbró de la noche a la mañana. El sucesor de aquel Leave Me Alone al fin ve la luz del día. Titulado I Don’t Run, este álbum busca ser un trabajo más maduro donde terminan de matizar su especial apuesta. Publica Mom + Pop y Lucky Number.

Unknown Mortal Orchestra – Sex & Food

El sonido de Unknown Mortal Orchestra es inclasificable pero altamente reconocible: la voz de Ruban Nielson, las guitarras algo lo-fi y los ritmos discos/funk que pueblan sus producciones crean una mezcla la mar de llamativa que ha conseguido ganarse adeptos publicación tras publicación. En Sex & Food buscan realizar su particular crítica a la sociedad actual con una mezcla de pop psicodélico que deja sin habla. Publica Jagjaguwar.

Kali Uchis – Isolation

En la actualidad están apareciendo nuevos nombres poblando la escena del R&B contemporáneo; el año pasado dieron el campanazo SZA y Kelela y este 2018 apunta a ser el año de Kali Uchis, quien estrena un debut en el que colaboran artistas como Tyler, The Creator y Kevin Parker entre muchos otros. Los adelantos nos han dejado entrever una artista con una mezcla de melodías pop sintetizadas la mar de atractivas. Publica Virgin.

Eels – The Deconstruction

El incombustible Mr. E está de vuelta con los sueños en un nuevo trabajo de indie pop y chamber rock que trae los ingredientes habituales de ritmos activos de guitarras eléctricas y elegancia proveniente de cuerdas y demás instrumentación de carácter orquestal. The Deconstruction llega 4 años después de aquel The Cautionary Tales of Mark Oliver Everett de la mano de [PIAS].

Sr Chinarro – Asunción

Uno de los proyectos más longevos y con mayor calidad de producción de nuestro país es el de Antonio Luque, quien ha ido reformando el sonido de Sr Chinarro para pasar de un slowcore en la línea de Low a una mezcla entre el shoegaze de Los Planetas y una vena de indie rock reposado que le sienta como un guante. Asunción es el nuevo trabajo del sevillano afincado en Málaga. Publica Mushroom Pillow.

GUM – The Underdog

De las incursiones musicales en solitario de Jay Watson, miembro de Tame Impala y POND, ya se ha hablado en alguna ocasión en esta web. No nos cansaremos de reivindicar este delicioso pop psicodélico que firma bajo el nombre de GUM, que se mueve por las mismas coordenadas de los dos grupos mayores a los que pertenece Watson pero añadiendo nuevas texturas y colores. The Underdog viene publicado por Spinning Top.