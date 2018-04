Imprescindibles de la semana: Grouper, Launder, Toundra…

Una semana más, nuevas recomendaciones para todo nuestro público. Hoy traemos el nuevo trabajo de Grouper, para los amantes de la tranquilidad, la soledad y la melancolía en general, pero también os traemos una opción más rockera como la de Toundra, llena de altibajos que te activarán y atacarán sin piedad. Escuchad, atentos todos.

Grouper – Grid of Points

Liz Harris vuelve a la carga con un nuevo trabajo de Grouper, su proyecto de carácter ambiental y calmado, donde el folk más atmosférico se deja llevar por melodías de guitarra tranquilas para retrotraernos al más solitario de los bosques. En el caso de Grid of Points, se deja la guitarra aparcada para volver a convertir al piano como protagonista absoluto. Si bien ya lo hizo en 2014 con Ruins, en este nuevo trabajo se apuesta más por lo fantasmagórico para crear melodías sutiles que hipnotizan. Publica yellow electric. Escucha el álbum aquí.

Launder – Pink Cloud

De Launder ya hablamos hace un tiempo a tenor del estreno de Keep You Close, uno de los temas que conforma este EP debut: Pink Cloud. John Cudlip se alía con Zach Cole Smith (mente pensante detrás de DIIV) y por Day Wave para traer un trabajo tranquilo lleno de guitarras a medio camino entre el shoegaze y el dream pop. Publicación independiente, lo puedes escuchar aquí.

Half Waif – Lavender

Half Waif es el proyecto de Nandi Rose Plunkett en el que se entremezcla el indie rock más bucólico y el synthpop más oscuro que podría remitirnos a una primigenia Björk que jugaba con microbeats y una voz cristalina. La música de Half Waif es un juego constante de pop vanguardista lleno de aristas que te atrapa con facilidad, y esto lo hemos podido ver una vez más con los adelantos que han precedido a Lavender. Publica Cascine, escúchalo aquí.

Twin Shadow – Caer

Twin Shadow vuelve con un trabajo con el que espera compensar ese tiempo perdido en el que él y su banda se tuvieron que recuperar después de un aparatoso accidente de tráfico. Para volver a escena parece que ha querido apostar por los momentos de pop sintetizado más pegadizos (como esa Saturdays con las HAIM), pero también por momentos más introspectivos y dolorosos, como Little Woman, conformando de esta manera en Caer un trabajo lleno de altibajos y claroscuros. Publica Reprise Records. Escúchalo aquí.

DMA’s – For Now

Nos remitimos a la lejana Australia con los DMA’S para recoger una necesaria dosis de rock que mira a la escena británica de los 90 (mucho Oasis y The Verve por aquí), pero que también contempla hacia dentro, hacia ese jangle pop tan exquisito y luminoso que se confecciona en nuestras antípodas. DMA’s vuelven dos años después de su debut con For Now, un trabajo que apuesta alto. Publica Illusive Sounds Pty Limited y lo puedes escuchar aquí.

Toundra – Vortex

Los máximos exponentes del post-rock nacional, Toundra, vuelven, y eso es siempre buena noticia. Vortex es una entrega más de crecidas instrumentales de carácter técnico que miran a las composiciones más rocosas y punzantes tan marca de la casa con la que se han ganado a todo su grueso de público. Este trabajo vino precedido por dos temas, Cobra y Kingston Falls, que nos dejaron sin habla y parecían apuntar a que nos encontrábamos, una vez más, ante algo grande. Publica InsideOutMusic, escúchalo aquí.

PBSR – …And Dusky Doors

El último estreno que queremos destacar esta semana es el nuevo EP de PBSR, productor de Murcia afincado en Londres que confecciona una música que bebe de grandes nombres de la electrónica como James Blake mientras trae la sensibilidad de otros artistas como Sufjan Stevens o Bon Iver. …and Dusky Doors es el nombre que recibe este EP de seis temas que dejan sin aliento y entremezclan el R&B contemporáneo con las crecidas sintetizadas en la línea de Blake o Jamie Isaac. Publica Club Ruido, escúchalo aquí.