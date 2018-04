Imprescindibles de la semana: C. Tangana, Lord Huron, Kimbra…

Volvemos a la carga con nuestra selección de lanzamientos destacados de la semana. Como siempre, hemos escogido trabajos para todos los gustos: desde el indie rock de tintes folk de Lord Huron al R&B contemporáneo de Kimbra. Pasen y escuchen.

Lord Huron – Vide Noir

Lord Huron aparecieron en nuestras vidas, sobre todo, al formar parte de la banda sonora de 13 Reasons Why, aunque su música también ha sido usada en otras series como Once Upon a Time o Girls. La música de Lord Huron entra dentro de ese indie rock que en ocasiones se deja llevar por una vena lo-fi recordando a grupos como LVL UP sin ir más lejos. Atendiendo a los adelantos de Vide Noir, su nuevo disco, podemos esperar retazos de cierto preciosismo y oscuridad, una auténtica delicatessen. Publica Whispering Pine Studios y puedes escuchar el álbum aquí.

Kimbra – Primal Heart

A todos nos suena el nombre de Kimbra por la celebérrima canción Somebody That I Used To Know, donde colaboró con Gotye y alcanzó el reconocimiento internacional. Sin embargo, y a pesar de la gran calidad de sus producciones en solitario, no ha tenido la repercusión merecida. Con suerte, Primal Heart la pondrá en el lugar que le corresponde. En este trabajo se dan la mano el pop, el R&B y la electrónica a lo largo de producciones poliédricas e impredecibles que, sin duda, te atraparán. Publica Warner. Puedes escuchar el disco aquí.

C. Tangana – Avid Dollars

El chico de oro, C. Tangana, no ha dejado pasar mucho tiempo entre Ídolo y su nueva referencia de estudio. Este Avid Dollars se encuentra repleto de aportaciones de algunos de los mejores productores de la actualidad (desde los habituales Alizzz o Steve Lean a The Rudeboyz, quien se encuentra detrás de artistas como Maluma o Shakira). C. Tangana vuelve con más fuerza de nunca a poner orden en la escena. Esta mixtape la publica Sony y la puedes escuchar aquí.

Small Talk – Aquarium

Para los que busquen melodías suaves, indie pop, con cierto peso de guitarras preciosista, el lanzamiento de Small Talk es la respuesta. Esta joven banda de Boston destilan un indie rock que nos ha conquistado a la primera, y no podemos hacer más que recomendarlos. Se trata de una publicación independiente, puedes escuchar su trabajo aquí.

Zoé – Áztlan

Nuevo disco de una de las bandas más reconocidas de México: Zoé. En Áztlan siguen predicando su rock sintetizado tan peculiar entre minutajes tranquilos que invitan a la reflexión y a la evasión, basta ver Azul y Temor y Temblor, los adelantos de este álbum, para tener una visión general del sonido Áztlan: suave, sintético y placentero. Publica Universal, puedes escuchar el trabajo aquí.

PUTOCHINOMARICÓN – Corazón de Cerdo con Ginseng al Vapor

Seguramente a lo largo de estos meses nos hayamos topado con este peculiar nombre: PUTOCHINOMARICÓN. Detrás de este nombre nos encontramos con un proyecto de pop electrónico altamente pegadizo y de carácter autobiográfico. Publica Elefant Records lo que parece ser una referencia especialmente diseñada para ellos. Puedes escuchar el trabajo aquí.