Imprescindibles de la semana: A Place to Bury Strangers, Mouse on Mars…

Una vez más, nos espera un fin de semana lluvioso. Por suerte, contamos con nuevos estrenos de todo tipo para paliar este tiempo. ¿Te apetece algo más experimental para perderte entre sus continuos virajes? No te preocupes, tenemos algo preparado para ti, para el que busca rock oscuro o para quien busque la buena melodía pop. Atentos todos.

A Place to Bury Strangers – Pinned

Los neoyorquinos A Place to Bury Strangers vuelven con un nuevo álbum de estudio bajo el brazo donde entran en comunión una vez más el post-punk, el shoegaze y los elementos de la música más industrial e incómoda para alcanzar una extraña belleza. De Pinned ya pudimos conocer algunos adelantos como There’s Only One of Us o Never Coming Back que no hicieron más que adelantar la oscuridad que puebla este álbum, ahora toca descubrir el paquete completo. Publica Dead Oceans.

Mouse on Mars – Dimensional People

Cualquier estreno de unos grandes de la electrónica más vanguardista como Mouse On Mars es más que esperado, pero si éste viene precedido por un single en el que colabora Justin Vernon, el hype no puede más que aumentar. Al fin tenemos entre nosotros Dimensional People, un trabajo donde el dúo berlinés promete alejarse de las pistas de baile para traer sonidos más reflexivos y experimentales. Publica Thrill Jockey Records.

Betacam – Chacal

Si has ido a algún concierto de indie pop en los últimos años, probablemente habrás tenido la oportunidad de ver a un chico delgado con pelo largo tocando el teclado; ni más ni menos que Betacam, quien deja su faceta de músico acompañante de Templeton, Rusos Blancos y Tulsa para dar rienda suelta a su faceta de productor y artista de pop electrónico en Mítico. Atentos todos los amantes del synthpop más pegadizo en español, que aquí tendréis material de disfrute para rato. Publica Intrarecords.

Rival Consoles – Persona

Rival Consoles es uno de esos productores de la escena británica que deberían estar situados en el mismo plano que gente como Jon Hopkins pero, por desgracia, el foco no luce tan fuerte sobre ellos. Eso no es sinónimo de que su música no merezca la pena, y es que a lo largo de las producciones de Ryan Lee West, el londinense que se encuentra detrás de este proyecto, encontramos naturaleza, detalles orgánicos y crecidas que miran a lo apabullante de Blanck Mass. Ahora Rival Consoles publica, Erased Tapes Records mediante, Persona.

King Tuff – The Other

El encargado de traer la psicodelia y el sonido más lo-fi esta semana no es otro que King Tuff, cuya particular apuesta es difícil de rechazar. King Tuff es uno de los músicos de Ty Segall, pero lejos de llevar su misma estela, The Other demuestra el carácter más funk y divertido del músico, con temas que podrían recordar a Jonathan Wilson, compañero en Sub Pop, sello encargado de publicar esta nueva referencia.

Josh Rouse – Love in the Modern Age

Siempre se agradece una buena dosis de pop neón y sintético. El año pasado uno podría recurrir a tal efecto escuchando a Roosevelt, este año tenemos a Josh Rouse, quien publica un delicioso álbum de synthpop algo ochentero en la línea de artistas como Alex Cameron. De Love in the Modern Age pudimos conocer hace tiempo Businessman, un tema que habla por sí mismo. Publica Yep Roc Records.