Imagine Dragons anuncia tour por Europa e Inglaterra

El grupo estadounidense Imagine Dragons ya nos ayudaba a comenzar bien el verano con un showcase exclusivo en Madrid presentándonos su último trabajo Evolve con canciones como Believer o Thunder, sus dos singles que ya hacen bailar a todo el mundo o míticas como Top Of The World, It´s Time, etc.

Esta vez, ya nos avisaron hace unos días vía Twiter que tenían algo muy importante que anunciar en los próximos días y ya nos lo prometían en aquel escenario del Teatro Barceló y el momento ha llegado hoy. El cuarteto ha anunciado en sus redes sociales que 2017 les había traído mucho éxito con la publicación de su nuevo álbum, pero que en 2018 nos traerían un tour por Inglaterra e Europa, entre las fechas que se encuentran el 6 de abril en Barcelona y el 7 de abril en Madrid, con artistas invitados en todas sus fechas aunque de momento no hay nadie confirmado por esta parte.

Con este tercer disco tenemos claro que Imagine Dragons sigue muy bien posicionado en el panorama pop rock musical y que no es sólo el bueno rollo que desprenden sus ritmos si no también sus mensajes inspiradores y motivasteis sobre diferentes temas sociales y de la propia vida.