Iggy Pop y Thurston Moore, conversaciones entre dos leyendas de la música

A quien sea que tuviese la idea de juntar en un nuevo documental a Iggy Pop y Thurston Moore para que hablen tranquilamente de su carrera, su fuente de inspiración, la forma en la que se han influenciado mutuamente y muchas cosas, más tenemos que darle las gracias. Afortunadamente para nosotros, esta idea ya es una realidad que podemos disfrutar gracias a un nuevo documental producido por Rough Trade Records que se lanzará en tres partes bajo el título I’ve Nothing But My Name.

La conversación entre ambos músicos ha sido grabada en la casa de Iggy Pop en Miami, y es imposible empezar a verla y no quedar hipnotizados por el carisma e inagotable talento que desprenden ambos músicos. En esta primera parte, les vemos a hablar sobre los Stooges, los temas que han inspirado algunas de sus canciones y creaciones, e incluso escuchamos cómo Iggy explica la creación de 12 ensayos que ha intentado publicar sobre sus antiguas parejas sexuales y que por ahora nadie ha querido publicar.

Pero en vez de contároslo, lo mejor es que lo veáis por vosotros mismos, y ya quedamos a la espera de las dos entregas restantes que seguro serán al menos tan interesantes como la que acabamos de ver.