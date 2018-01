“If The Car Beside You Moves Ahead” es la nueva canción de James Blake

El silencio de James Blake ya nos tenía un poco intranquilos, y es que desde 2016 con su último disco The Colour in Anything no había anunciado ni publicado nada todavía, y es que para el británico, podemos decir que sobran las palabras, pues nos hemos encontrado sin previo aviso con un nuevo tema titulado If The Car Beside You Moves Ahead, un título a simple vista bastante curioso y que ya cuenta con videoclip, que os dejamos por aquí abajo.

Pero además de este tema, Blake ya hizo lo mismo con otros tres temas previos que presentó en directo I Can’t Believe That We Float, Asking For A Friend o Black Lung de los que tenemos muy poca información. Por lo que conocemos, podrían ser los próximos singles de un nuevo trabajo que pudiera salir a la luz a lo largo de este 2018 y que tal y como vamos anunciando por estas fechas, los festivales españoles ya están desvelando sus carteles para este verano, por lo que no nos extrañaría poder ver a un James Blake renovado y con nuevos temas como estos junto a temamos del artista como Limit To Your Love, I Need a Forest Fire o Petrograde, de sus trabajos previos.

De momento, son sólo suposiciones, pero esperemos que algunas de estas puedan llegar a cumplirse y le podamos ver muy pronto por nuestro país con estos temas.

Os dejamos mientras tanto este nuevo tema para que lo escuchéis.