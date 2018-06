La banda británica acaba de poner fecha a su segundo trabajo de estudio. Después de compartir la semana pasada el primer avance, Colossus, Idles continúan con su imparable progresión anunciando el álbum. Joy as an Act of Resistance llegará el próximo 31 de agosto.

Acaban de pasar por el Primavera Sound de Barcelona, pero Idles ya han programado otras dos fechas en nuestro país con motivo del lanzamiento. Los días 29 y 30 de noviembre los tendremos en Madrid y Barcelona respectivamente. El concierto de Madrid será en la Moby Dick y el de Barcelona en la Razzmatazz 3. Las entradas para ambas fechas ya están disponibles a un precio de 20 euros.

Por otro lado, Idles han presentado también el segundo adelanto, que sirve de single de su próximo disco, Danny Nedelko. Se trata de un himno a favor de la inmigración y que coge el nombre de un inmigrante ucraniano amigo íntimo de uno de los miembros. De hecho, éste es el protagonista del nuevo videoclip de los de Bristol.