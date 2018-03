Iceage anuncian conciertos en Sevilla, Madrid y Barcelona

Aunque no ha hecho más que empezar la primavera y, además, nos queda todo el verano por delante, ya empiezan a llegar fechas y visitas imprescindibles para el próximo otoño. Hoy nos llega la noticia, a través de Primavera Sound, de que los daneses Iceage visitarán Madrid, Barcelona y Sevilla en el último trimestre del año.

El cuarteto de post punk procedente de Copenhague presentará su cuarto disco, Beyondless, cuya publicación está prevista para el 4 de mayo. Por ahora, ya hemos podido escuchar tres adelantos de este trabajo, el primero de la banda en cuatro años.

Un tema recién estrenado

El primero, Catch It, se puede definir como un himno de post punk apocalíptico y apoteósico; mientras que Pain Killer, en la que colabora Sky Ferreira, es una oda vital al amor, con protagonismo de trompeta, saxofón y trombón. Por último, hoy mismo han estrenado el tercer avance, Take It All, que lo puedes escuchar sobre estas líneas.

Las citas, como decíamos, serán en Sevilla (28 de octubre, Sala X), Madrid (29 de octubre, Sala El Sol) y Barcelona (30 de octubre, Sala La 2 de Apolo).