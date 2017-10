“I Wish You Lonely”, el nuevo tema de Morrissey

El mes que viene se publica el nuevo álbum de Morrissey en solitario, Low In High School gracias a la compañía BMG. Ya conocíamos un par de temas del tracklist de este largo. Tanto Spent the Day in Bed como When You Open Up Your Legs funcionaron como buenos adelantos y tuvieron una decente recepción.

El 17 de noviembre es la fecha de salida y I Wiish You Lonely es el nuevo adelanto del artista disponible en plataformas como Apple Music. Esta canción y muchas otras, podrán escucharse en la gira de presentación del disco a lo largo y ancho de Estados Unidos durante el otoño. Se espera que, tras la polémica portada y todos los lanzamientos posteriores y escándalos, éste sea el último acercamiento al nuevo trabajo de Morrissey antes de la salida del mismo.