Spoon lanzarán un nuevo trabajo este 2017, en principio previsto para mediados de marzo, y que se titulará Hot Thoughts. El día del lanzamiento aún no se sabe con certeza, pero les gustaría que saliera antes del festival SXSW con la posibilidad de participar en el mismo. Este disco sigue a They Want My Soul, publicado en 2014.

En la entrevista concedida hace unos días a SiriusXM Volume, el grupo reconoció que algunas de las canciones que tocaron en un “concierto secreto” pertenecen a Hot Thoughts y comentaron que “fue divertido” ver las reacciones de la gente a dichos temas.

A pesar de que hace 3 años que sacaron They Want My Soul, Spoon pasaron por el estudio de grabación no solo para realizar este nuevo trabajo y es que en 2015, por el décimo aniversario de su álbum Gimme Fiction, reeditaron el disco. Por otra parte, el año pasado Daniel y Alex Fischel debutaron en México DF con una, por aquel entonces, desconocida y sugerente canción de Spoon. Además, hace apenas un mes compartieron una foto en las redes sociales que insinuaba lo que ahora ha sido confirmado: Spoon vuelven a la carga. Y nosotros no queremos perdérnoslo, especialmente sabiendo que el próximo 7 de julio les tendremos en el Mad Cool Festival.