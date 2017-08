Hope Sandoval & the Warm Inventions anuncian nuevo EP y comparten un nuevo tema

La banda formada por Hope Sandoval de Mazzy Star y Colm Ó Cíósóig de My Bloody Valentine han anunciado hoy Son of a Lady, su nuevo álbum que saldrá el 15 de septiembre y con él lo hará Sleep, el nuevo tema que han publicado.

Este EP corre al cargo de la compañía PledgeMusic y hay confrmadas tres pistas, la ya mencionada Sleep, Son of a Lady (que da nombre al mismo) y una versión en acústico de Let Me Get There. En cuanto a la segunda, el dúo ha declarado en un comunicado: “Escribimos y grabamos la canción hace un tiempo y la redescubrimos recientemente de casualidad. Trabajamos con este gran bajista, Damon Anderson, con quien nunca habíamos trabajado y creo que es la primera vez que toca el bajo sobre una parte de cello. Se inspiró mucho en la exquisita manera de tocar de Ji-Young Moon. Es extraña y amorosa, tal como nos gusta”.

Son of a Lady sigue a su predecesor Until the Hunter, publicado el año pasado y ya está disponible en preventa. Además, Hope Sandoval & the Warm Inventions ha anunciado fechas para una nueva gira para el mes de octubre, todas ellas en Estados Unidos.