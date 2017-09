“Holy Books” es el nuevo tema de Death From Above

El dúo canadiense Death From Above (originalmente llamados Death From Above 1979) lanzarán su nuevo disco la semana que viene y han compartido un tema de este próximo álbum, Holy Book.

El LP saldrá el 8 de septiembre vía Warner Bros y Last Gang Records bajo el nombre Outrage! Is Now. A día de hoy este sería el tercer single junto con Never Swim Alone y Freeze Me, únicos temas que se han podido escuchar tras su anterior trabajo, The Physical World, lanzado en 2014. Outrage! Is Now traerá diez nuevas pistas (listado abajo) y será presentado entre septiembre y diciembre a lo largo de Norteamérica y con paradas en Chicago, Montreal, Boston y más de una veintena de lugares a mayores

Outrage! Is Now:

01 Nomad

02 Freeze Me

03 Caught Up

04 Outrage! Is Now

05 Never Swim Alone

06 Moonlight

07 Statues

08 All I C Is U & Me

09 NVR 4EVR

10 Holy Books