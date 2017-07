His Golden Messenger anuncia un nuevo álbum titulado “Hallelujah Anyhow”

La banda de folk liderada por el cantante M.C.Taylor ha anunciado que su nuevo álbum saldrá el 22 de Septiembre bajo el sello Merge Records y el nombre Hallelujah Anyhow. No ha pasado ni un año de su predecesor, Heart Like a Levee lanzado el 7 de Octubre de 2016, y el grupo de Carolina del Norte ya ofrece 10 nuevos temas con colaboradores tales como Mac McCaughan (de Supechunk), Alexandra Sauser-Monnig, Tamisha Waden y muchos otros.

Este álbum lo producen Taylor y Phil Cook, quien también toca el bajo. Además, Hiss Golden Messenger ha puesto a disposición de sus fans el tracklist y las fechas de presentación de su gira correspondiente. Algunas de los que se podrán escuchar en el LP serán Jenny of the Roses, Jaw, Harder Rain, Caledonia (Time Will Tell) o When The Wall Comes Down.

La gira de presentación cuenta con más de una treintena de fechas hasta finales de año. Eso sí, todas a lo largo y ancho de Estados Unidos. Un detalle más por parte de la banda ha sido marcar aquellas en las que Mumford & Sons tocarán a su lado (no se sabe si como teloneros o en conjunto). En un comunicado, M.C. Taylor ha dicho de este nuevo proyecto que “el amor es la única salida” y que él nunca ha tenido miedo a la oscuridad pues “es sólo un tipo diferente de luz y si algunos días es más difícil creerlo, aleluya de todos modos”. Quizá esto sea una pista sobre la temática de una de las pistas: Lost Out in the Darkness.