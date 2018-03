Hinds presentan video para su nuevo single, “The Club”

Nuestras chicas más internacionales siguen llevando la bandera del indie patrio por el mundo de la mejor manera posible, a base de trabajo duro en los escenarios y en el estudio. Hinds acaban de sacar el video de The Club, segundo single de su nuevo álbum I Don’t Run (2018, Lucky Number), disponible a partir del 6 de abril.

El colorido videoclip ha sido dirigido por Matthew Dillon Cohen, quien ya ha trabajado para artistas de la talla de Goldlink, Lil Yachty o Clairo. En el video se puede apreciar a Carlotta, Ana, Ade y Amber pasándolo en grande en unas pistas de ski del norte de Nueva York.

Co-producido por la banda y Gordon Raphael (The Strokes, Regina Spektor) y mezclado por Shawn Everett (Alabama Shakes, Perfume Genius, The War On Drugs), I Don’t Run es el producto de un grupo en pleno proceso de madurez, que pelea por su sitio y que no está dispuesto a dormirse en los laureles ahora que el trabajo duro empieza a dar sus frutos.

Gira por Estados Unidos

Hinds conquistaron SXSW la semana pasada con la friolera de 14 shows, a lo que ha seguido una gira por los Estados Unidos con Albert Hammond Jr. Las chicas volverán a nuestro país para presentar el nuevo álbum el 31 de mayo en el festival Primavera Sound de Barcelona y el 7 de junio en la Joy Eslava de Madrid.